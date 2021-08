Deze twee mannen gooiden molotovcocktail door ruit van Sikkom-journalist (video)

nieuws

Foto's via politie.nl

De politie heeft donderdagmiddag beelden vrijgegeven van de twee mannen die, in de nacht van woensdag op donderdag, een molotovcocktail door een ruit van Sikkom-journalist Willem Groeneveld hebben gegooid.

De forensische opsporingsdienst van de politie heeft onderzoek gedaan rond de woning van Groeneveld. Daarbij zijn camerabeelden veiliggesteld, die donderdagmiddag werden gedeeld via de mediakanalen van de politie. Op deze beelden zijn de verdachten duidelijk te zien.

Als u één of meerdere van de verdachten herkent, mogelijk door de specifieke kledingstukken (de handschoenen en de blauwe Superdry-trui) of een vermoeden heeft wie de verdachten zijn, wil de politie graag met u in contact komen. “Deel uw informatie met ons!”, zo schrijft de politie. “Het gaat om duidelijke camerabeelden en dus moeten er mensen zijn die één of beide verdachten herkennen.”

Wilt u uw informatie liever anoniem met de politie delen? Ook dat kan, via het meldingsformulier van M of via 0800-7000.

Molotovcocktail in woning

De journalist en zijn partner wisten zelf het vuur te blussen. De politie was donderdag bezig met een uitgebreid onderzoek rond de woning van Groeneveld. De politie heeft nog geen verdachten aangehouden.

De aanslag op Groeneveld zorgde voor veel reacties, zowel uit de regio als de rest van het land. Groeneveld zelf liet donderdag weten bijgekomen te zijn van de eerste schrik, na de ‘laffe aanslag’ op zijn woning.