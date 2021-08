De Jonge: “Iedereen heeft de kans gehad om zich te laten vaccineren”

nieuws

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport . FOTO MARTIJN BEEKMAN / MINISTERIE VAN VWS

Volgens demissionair minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid is het punt aangebroken dat iedereen de kans heeft gehad om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Dat heeft De Jonge laten weten op Twitter.

“Nog niet iedereen heeft die kans gegrepen”, laat de minister weten. Uit cijfers blijkt dat ruim 12,5 miljoen één of twee prikken hebben gehad. Van hen zijn er 10,9 miljoen personen volledig gevaccineerd. “Nog steeds komen er 80.000 eerste prikken per week bij, waarvan 50 procent prikken zonder afspraak is. Volgens De Jonge gaat het om een opkomst van 85 procent. In Groningen lijken die cijfers wat achter te blijven. De Groningse GGD liet afgelopen woensdag weten dat 66,6 procent een eerste prik heeft gehad, en dat 63,8 procent volledig gevaccineerd is. Sinds januari zijn er in Groningen 653.870 prikken gezet. Dit zijn zowel eerste als tweede prikken.

Uit onderzoek blijkt dat de vaccinatiebereidheid gestegen is tot 91 procent van de bevolking van 16 jaar en ouder. Bij jongere leeftijdsgroepen ligt het percentage lager dan bij ouder.

Iedereen heeft de kans gehad zich te laten vaccineren. Nog niet iedereen heeft de kans gegrepen. En toch:

💉nog steeds 80.000 1e prikken per week

🏘bijna 50% via #PrikkenZonderAfspraak

🧑‍🤝‍🧑opkomst is 85% en stijgt nog steeds

➡️https://t.co/F4GeLjt9wG

➡️https://t.co/0xk39O6s59 pic.twitter.com/Sy5tDUYQB3 — Hugo de Jonge (@hugodejonge) August 27, 2021