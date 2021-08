Oud-dansschooleigenaar ontkent ontucht, maar geeft toe seks te hebben gehad met minderjarige

nieuws

Foto: Google Maps - Streetview

De 38-jarige Khalid A., de oud-eigenaar van het Groningen Dance Center aan het Damsterdiep, ontkent in alle toonaarden dat hij ontuchtige handelingen heeft verricht bij zijn leerlingen. Wel gaf hij toe seks te hebben gehad met een destijdse zeventienjarige leerling, zo blijkt uit liveblogs van DvhN en RTV Noord.

Tijdens de eerste van de drie zittingsdagen kreeg de voormalige eigenaar van de dansschool de aanklachten van dertien oud-leerlingen voorgedragen. Ten tijde van het misbruik waren meerdere van hen minderjarig. A. zou de jonge meisjes onder andere seksueel hebben aangerand of verkracht. Volgens de aangeefsters spiegelde A. hen gouden bergen en een glansrijke carrière voor, waardoor hij een machtspositie kon innemen ten opzichte van zijn slachtoffers.

Gat in broek

De ontucht zou onder meer hebben plaatsgevonden tijdens stretchoefeningen en massages. Tijdens oefeningen zou A. vaak een broek hebben gedragen met een gat in het kruis. De slachtoffers moesten, terwijl ze in spagaathouden voor hem zaten , richting het geslachtsdeel van A. bewegen en oefeningen doen met hun tong. Ook een ex van de verdachte bevestigt het verhaal van de aangeefsters over broek.

Onzin, aldus A. De dansleraar bevestigde altijd trainingsbroeken te dragen tijdens trainingen, maar nooit met een gat erin. Over de incidenten die plaatsvonden tijdens de stretchoefeningen en massages, stelt A. dat deze veelal onschuldig waren. Bij zeker één van zijn studentes was er, zo stelt A., sprake van wederzijdse gevoelens. Na de oefeningen heeft A. de aangeefster daarom wel aangespoord om seksuele handelingen uit te voeren. Volgens A. hebben hij en de studente één keer seks gehad en wist hij niet dat zij toendertijd zeventien jaar was.

De oud-dansleraar ontkent echter in alle toonaarden dat er sprake was van onvrijwillige seks. Daarnst stelde A. dat hij persoonlijk contact had met enkele van zijn studenten, maar dat hij afstand hield bij vrijwel alle aangeefsters. De gesprekken die hij met zijn studentes had, hadden volgens A. geen seksuele lading. Hij stelde daarnaast dat zijn oud-collega’s hem zwart willen maken, door de studentes aan te sporen om aangifte te doen.

Donderdag of vrijdag zal het Openbaar Ministerie met een strafeis komen in deze zaak.