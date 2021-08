Coronarisiconiveau in Groningen blijft ‘zorgelijk’

nieuws

Sneltest corona

Het coronarisiconiveau in de provincie Groningen blijft deze week op zorgelijk staan. Dat blijkt uit de nieuwe update van de coronarisicokaart.

De kaart krijgt elke woensdag een update. Daarbij wordt er gekeken naar het aantal positieve testen per 100.000 inwoners in de afgelopen week en er wordt gekeken naar het aantal ziekenhuisopnames per 1 miljoen inwoners in de voorbije zeven dagen. In andere provincies zijn wel mutaties. Zo is in Drenthe de situatie verhoogd van zorgelijk naar ernstig, vooral vanwege het relatief hoge aantal ziekenhuisopnames.

Op dit moment is de situatie ‘zeer ernstig’ in Rotterdam-Rijnmond, Gelderland-Zuid, Flevoland, Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland. ‘Ernstig’ is de situatie in Drenthe, Twente, Noord- en Oost-Gelderland, Limburg-Noord, Midden- en West-Brabant, Zuid-Holland Zuid, Hollands Midden, Utrecht, Haaglanden en Kennemerland. In Friesland, Groningen, Noord-Holland Noord, IJsselland, Gooi en Vechtstreek, Gelderland-Midden, Brabant-Noord, Brabant-Zuidoost, Zuid-Limburg en Zeeland is de situatie ‘zorgelijk’. In geen enkele regio is het risiconiveau ‘waakzaam’, het laagste niveau, van toepassing.