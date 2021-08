“Corona wordt mild verkoudheidsvirus, uitdaging is om in harmonie met het virus te leven”

nieuws

Foto: UMCG

Covid-19 kan vroeg of laat als vijfde verkoudheidsvirus toegevoegd worden aan een lijstje rondcirculerende coronavirussen. Dat zegt viroloog Bert Niesters van het UMCG.

Zowel Niesters als Ab Osterhaus zijn er van overtuigd dat we ooit van de coronamaatregelen af gaan komen. Zodra de pandemie is uitgedoofd en het grootste deel van bevolking immuniteit heeft opgebouwd, is volgens de virologen een jaarlijkse Covid-prik voor de meest kwetsbare personen voldoende ter bescherming. Volgens Niesters duurt een pandemie doorgaans ongeveer twee jaar.

Covid-19 zal en toe lokaal weer oplaaien

“Nu zijn we bezig met vaccineren en daardoor krijgen we antistoffen”, zegt Niesters in De Telegraaf. “Maar niet alleen daardoor. Het Covid-19 virus zal af en toe lokaal weer oplaaien en dan maakt de bevolking weer antistoffen aan. Wie voor de tweede of derde keer besmet raakt met Covid-19, zal merken dat het ziektebeeld milder gaat verlopen. Mensen die geen vaccin hebben genomen zullen vroeg of laat Covid-19 krijgen, waardoor de groepsimmuniteit verder toeneemt.”

In harmonie

Niesters verwacht dat wanneer de pandemie overgaat in een endemie, dat risicogroepen jaarlijks een prik gaan krijgen. “En dan liever een prik tegen de deltavariant, dan tegen de Wuhanvariant.” De viroloog verwacht verder dat Covid-19 straks als vijfde bekende rondcirculerend coronavirus toegevoegd kan worden aan het lijstje van verkoudheidsvirussen. “Tot op heden zijn er vier humane coronavirussen die we zien als gewone verkoudheidsvirussen. Het gaat om OC43, 299E, NL63 en HKU1. We kunnen Covid-19 daaraan toevoegen. De uitdaging is om in harmonie met het virus te leven.”