Concert AC/DC laat agenten in actie komen

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Politieagenten moesten in de nacht van vrijdag op zaterdag in actie komen vanwege een melding van geluidsoverlast in een flat in Stad. Ter plaatse werden de politiemensen getrakteerd op een optreden van AC/DC.

De agenten waren aanvankelijk uitgerukt naar de flat vanwege een ruzie. “Bij aankomst hoorden we inderdaad dat er in een woning ruzie werd gemaakt”, schrijft de politie. “Al snel bleek dat de bewoners wat onenigheid hadden maar dat ze dit prima onderling konden oplossen.” Echter eenmaal terug op de galerij van de flat spitsten de politiemensen hun oren. Ze hoorden de klanken van een nummer van de Australische hardrockband AC/DC. Uit onderzoek bleek al snel dat zanger Brian Johnson niet in het geheim een concert aan het geven was maar dat de klanken uit een geluidsinstallatie uit een woning kwamen.

“Dit was door de hele flat te horen en er stonden al verschillende bewoners op de galerij. Wij zijn daarop naar de woning gegaan, zijn in gesprek gegaan met de bewoners en hebben hen een waarschuwing gegeven voor het veroorzaken van geluidsoverlast.” De politiemensen hebben tevens een uitleg gegeven over het geluidsoverlastprotocol.