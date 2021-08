“Commerciële sector lijkt het nu te winnen van de culturele sector, en dat is gebrek aan solidariteit”

nieuws

Foto: provincie Groningen

Gedeputeerde Tjeerd van Dekken (PvdA) is blij dat er zaterdag veel mensen af zijn gekomen op de protestparade die in de Groningse binnenstad werd gehouden. Dat liet Van Dekken weten op OOG Radio.

In Groningen vond zaterdag een actie van Unmute Us plaats. Met de actie werd er geprotesteerd tegen de coronamaatregelen die de evenementensector, de nachthoreca en haar bezoekers hard raken. “Ik ben heel blij dat het georganiseerd wordt”, laat Van Dekken weten. “Het is een geluid dat ook gehoord moet worden. Het is ook een beetje een omgekeerde situatie. De Grand Prix van Zandvoort die wel doorgaat, maar Lowlands dat niet door kan gaan. Je kent misschien ook de irritatie die dat heeft opgeleverd bij de directeur van Lowlands, maar ook bij de achterban van het festival. De culturele sector heeft het enorm zwaar gehad, en heeft het nu nog steeds zwaar. Het lijkt wel alsof ze in de marge worden geduwd.”

Van Dekken denkt ook dat het goed is dat deze acties plaatsvinden. “Het is belangrijk. Als je het niet zou doen, dan word je niet gehoord. Ik denk ook dat het helpt.” De gedeputeerde denkt ook te weten wat er zou moeten gebeuren. “De culturele sector zou massaal moeten zeggen dat ze in staat zijn om events coronaproof te organiseren. En dat ze ook zeggen, help ons daarbij en heb vertrouwen in ons. Ik denk dat vertrouwen heel belangrijk is, en dat juist vertrouwen op dit moment een beetje ontbreekt. Op dit moment lijkt de commerciële sector het te winnen van de culturele sector, en dat is gebrek aan solidariteit. Gisteravond ging iedereen naar de FC waar het stadion weer voor driekwart vol zat. Maar clubs als Simplon waren gisteravond helemaal leeg. Dat is best pijnlijk.”