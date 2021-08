Clash op Noorderzon: kunst, performance en muziek in oud EMG-pand

In het oude pand van EMG langs het Eemskanaal is het de afgelopen maanden niet rustig geweest. Clash, een opkomende organisatie voor beeldende kunst en muziek heeft het pand betreden voor een expositie tijdens Noorderzon.

“Het was de afgelopen 3 maanden hard werken. Alles van stof ontdoen, elektriciteit aanleggen, we zijn blij dat het uiteindelijk gelukt is,” vertelt Niels Knelis Meijer van Clash. “Clash is eigenlijk een plek waar muziek, kunst en performance exploderen tot één grote clash!”

Er is de komende dagen nog van alles te zien bij Clash in het oude EMG-pand. Noorderzon duurt nog tot zondag 22 augustus.