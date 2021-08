Circussen keren in september terug naar Groningen na tijdelijke coronastop

nieuws

Foto: Jans Schulting

De afgelopen maanden stonden de circussen in Nederland stil. Maar nu er versoepelingen zijn voor evenementenorganisaties, keren de reizende attracties terug naar Groningen. Begin september doen twee circussen de Stad en Haren aan.

Onder andere het Duitse Circus Bossle keert in september terug naar de Reitdiephaven, waar het vorig jaar ook al optredens gaf. “Normaal gesproken zijn er ruim 300 zitplaatsen in de grote circustent, maar om de 1,5 meter afstandsregel te waarborgen, heeft het circus het aantal zitplaatsen beperkt tot maximaal 100 per voorstelling”, zo laat Anton Werkman weten namens het circus. “Ook zorgen we voor extra hygiënemaatregelen, zoals een grondige schoonmaak en ontsmetting van de zitplaatsen, extra ventilatie in de circustent extra punten met alcoholgel.”

Ook Circus Renz International keert, na een pauze van negentien maanden, weer terug naar de gemeente Groningen. Begin september wordt de circustent opgezet aan de Rijksstraatweg, tegenover Stadion de Esserberg. Volgens DvhN treedt Circus Renz International, van donderdag tot en met zondag, op tussen 2 en 12 september.

De voorstellingen van Circus Bossle beginnen op woensdag 1 september en vinden, met uitzondering van maan- en dinsdagen, plaats tot en met zondag 12 september.