Circus is blij: tournee kan weer beginnen

Opbouw van Circus Renz tegenover Be Quick in Haren.

Goed nieuws voor Circus Renz International, want na 19 maanden stilzitten kunnen de artiesten weer op tournee. Het circus heeft gekozen voor Haren als startpunt na de coronacrisis.

Van 2 tot en met 12 september staat het circus op de bekende plek in het weiland tegenover de Esserberg, en daar is iedereen in het bedrijf maar wat blij mee, vertelde Ragina van Heybeek zaterdag namens het circus in Haren Doet op OOG Radio.

“We staan al een hele tijd stil, al 19 maanden. Dat is ontzettend lang. Het circus staat nog steeds in het winterkwartier, dat is bij Hardenberg zo’n 10 kilometer over de grens. In die periode hebben ze het wagenpark geschilderd en opgeknapt en een tent opgebouwd zodat de trainingen gewoon door konden blijven gaan. Dat was alles wat ze konden doen, dus iedereen staat te popelen om weer op tournee te gaan.”

De medewerkers van het circus hielden het slapeloze nachten aan over, afvragend of het bedrijf de coronacrisis wel zou overleven. “Er waren geen inkomsten”, vertelt Van Heybeek. Er werd daarom her en der wat bijgeklust. “Bijvoorbeeld een ritje maken met de vrachtauto’s, zulke dingen, en natuurlijk ontzettend zuinig leven. Er was één geluk. De boeren daar in de buurt hebben de hele winter gratis voer geleverd voor de dieren, dat was grandioos. Het kon niet beter en was een hele zorg minder.”

Nu komt het circus met een nieuwe show naar Haren. Er is niet specifiek een thema volgens Van Heybeek. Het gaat vooral om hetgeen de afgelopen 19 maanden niet vertoond kon worden. “Zoals vanouds een klassiek circus met de sfeer van vroeger, maar in een modern jasje gestoken.”

Luister hier het interview uit Haren Doet terug:

In de tent wordt gewerkt met een verminderde bezoekerscapaciteit en aanvullende maatregelen. “Welke dat zijn, staat op onze website.”