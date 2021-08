Certe vindt minder gevallen van geslachtsziekten in noordelijke provincies tijdens coronapandemie

nieuws

Sinds het begin van de coronapandemie, in maart vorig jaar, zijn er door Certe in de drie noordelijke provincies minder gevallen van de meest voorkomende geslachtsziekte chlamydia gevonden. Daarover bericht het Dagblad van het Noorden dinsdagavond.

Als gekeken wordt naar de cijfers in 2020 dan worden sinds de start van de crisis wekelijks tien tot 25 mensen in de noordelijke provincies minder getest op een geslachtsziekte dan een jaar eerder. Ook in de eerste maanden van 2021 wijken de cijfers af in vergelijking met de cijfers van voor de coronacrisis.

In totaal werd vorig jaar bij 2.226 noorderlingen chlamydia vastgesteld. In 2019 ging het nog om 3.196 gevallen. Daar moet wel de kanttekening bij worden geplaatst dat er in 2020 ongeveer een kwart minder getest is op seksueel overdraagbare aandoeningen dan in 2019. Wel laat Certe weten huiverig te zijn voor als straks alle coronamaatregelen worden losgelaten. Men hoopt dat er bij het begin van het studiejaar veel aandacht zal zijn voor veilig contact en voor veilig vrijen.