Campagne moet studenten uit de trein en de bus halen en op de fiets zetten

Foto via Groningen Bereikbaar

Met de campagne Bikefree probeert Groningen Bereikbaar zoveel mogelijk studenten en scholieren in het nieuwe studiejaar op de fiets naar hun onderwijsinstelling te laten gaan.

Met de campagne wil Groningen Bereikbaar overvolle bussen en treinen voorkomen en de bereikbaarheid van de stad verbeteren. Want met de anderhalve meter-maatregelen in het OV kan het zijn dat er in treinen en bussen minder ruimte beschikbaar is.

Door studenten en scholieren te vragen hun favoriete fietsmuziek te delen, hoopt Groningen Bereikbaar dat studenten ook anderen gaan motiveren om te gaan fietsen. Onderdeel van de campagne is daarom een winactie met het insturen van ‘fietsmuziek‘ voor een playlist op Spotify. Door muziek in te sturen, kunnen studenten onder andere Apple Airpods, een Fitbit Charge of een The North Face rugzak winnen.