Burgernetactie vanwege vermist 11-jarig meisje

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De politie is woensdagmiddag op zoek naar een vermist 11-jarig meisje. Om het meisje op te sporen is er een Burgernetactie gestart.

De Burgernetactie werd rond 16.45 uur opgestart. De tiener is woensdagmiddag voor het laatst gezien in de omgeving van de Kornoeljestraat in de wijk Selwerd. Het gaat om een meisje met een licht getinte huidkleur met zwart haar. Tijdens haar vermissing droeg ze een rood shirt, een zwarte broek en rood/witte schoenen. Het meisje is brildragend.

Mensen die iets gezien hebben, of meer informatie hebben, wordt gevraagd te bellen met het alarmnummer 112.

Update:

De politie laat rond 18.00 uur weten dat de Burgernetactie afgesloten is, maar dat het meisje nog niet is aangetroffen.

