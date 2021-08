Burgemeester heet studenten welkom in Groningen met vijf ontdekkingstrails

nieuws

Foto: Marketing Groningen

Burgemeester Koen Schuiling (VVD) van de gemeente Groningen heeft woensdagmiddag nieuwe studenten welkom geheten bij de boog aan de voet van de H.N. Werkmanbrug. Schuiling gaf tegelijkertijd het startschot voor vijf nieuwe ontdekkingstrails.

De boog bij de brug, nabij het Groninger Museum, is voor de gelegenheid deze dagen versierd in de toegangspoort van de leukste studentenstad van Nederland. De trails zijn onderdeel van de Welkom-campagne die studenten welkom moet heten na een onzekere periode van coronamaatregelen en online colleges. De trails starten allemaal op de brug en hebben alle vijf een eigen thema: student life, internationaal, green, digital en culture. “Met het volgen van de trails komen studenten langs plekken als de Aclo en het International Welcome Centre, maar ook langs hippe en duurzame kledingzaken, leuke cafés en culturele plekken.”

De studenten komen onderweg langs selfiespots en tijdelijke street art. De bedoeling daarvan is dat de studenten hier een foto van kunnen plaatsen op hun social mediakanalen. Met de hashtag #happyingroningen maken ze kans op mooie prijzen. De graffiti-tapijten zijn onder andere te vinden op het fietspad van het Zuiderdiep, bij het Academiegebouw en bij de Euroborg. Maar ook op andere plekken in de stad zijn vlaggen en banieren te vinden. De kunstobjecten zijn gemaakt door Moshpit of Creation.