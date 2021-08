Woning aan Soephuistraatje zes maanden op slot na vondst tientallen kilo’s hennep

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Burgemeester Koen Schuiling van Groningen heeft een woning aan het Soephuistraatje voor zes maanden gesloten, op grond van de Opiumwet. Dat maakte woordvoerder Natascha van ’t Hooft donderdagavond bekend namens de burgemeester.

De politie vond woensdagavond een grote hoeveelheid hennep in het pand, naar verluidt tientallen kilo’s. Dat gebeurde nadat er melding werd gemaakt van een mogelijke overval in de woning. De agenten droegen daarom, in eerste instantie, zware kogel- en steekwerende vesten bij de inval. In de woning werd echter niemand aangetroffen. Wel vond de politie sporen van braak.

Normaal gesproken duurt het proces voor het sluiten van een woning op grond van de Opiumwet zo’n vier tot zes weken. Maar Schuiling heeft donderdagmiddag tot spoedsluiting bevolen. Dat deed de burgemeester op grond van de grote hoeveelheid aangetroffen hennep en de overval-melding.