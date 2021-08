Breuk in waterleiding zorgt voor flinke wateroverlast in Haren

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Een breuk in een waterleiding zorgt in de nacht van zondag op maandag voor flink wat wateroverlast in de Mellenssteeg in Haren. Dat meldt Patrick Wind van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

De melding van wateroverlast kwam rond 01.00 uur bij de hulpdiensten binnen waarop een tankautospuit van de Harense brandweer ter plaatse werd gestuurd. “Het betreft een drinkwaterleiding”, vertelt Wind. “Daar is een breuk in ontstaan. Er stroomt flink wat water uit de grond.” Volgens de fotograaf blijft de overlast beperkt en stroomt het water niet de huizen in. Of de breuk ook gevolgen heeft voor de drinkwatervoorziening in Haren is onbekend. Volgens het Waterbedrijf Groningen zullen de problemen uiterlijk rond 06.00 uur verholpen zijn.

Aan de Onnerweg in het dorp is eveneens een leiding lek geraakt. Ook hier stroomt water de straat op. “Het betreft een kleine lekkage die afgezet is met pionnen”, weet Wind te vertellen. De verwachting is dat deze problemen rond 04.00 uur verholpen zijn.