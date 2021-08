Brandweer in actie voor pannetje op het vuur in Beijum

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De Groninger brandweer moest woensdagavond in actie komen voor een vermeende woningbrand aan de Amkemaheerd in de Groningse wijk Beijum.

De melding van de brand kwam rond 21.15 uur binnen bij de hulpdiensten waarop een tankautospuit en een hoogwerker ter plaatse werden gestuurd. “Het betrof een pannetje die op het vuur was blijven staan”, vertelt brandweerwoordvoerder Jesse Mol. “Dit zorgde voor de nodige rookontwikkeling. Wij zijn ter plaatste gegaan en hebben de situatie veiliggesteld.”

Over schade in de woning is niets bekend. Incidentfotografen melden dat één persoon gecontroleerd is door medisch personeel.