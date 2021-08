Brandweer doet onderzoek bij waterstofbus nabij Hoofdstation

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De Groninger brandweer moest dinsdagavond in actie komen vanwege problemen met een waterstofbus die op de buffer stond geparkeerd bij het Hoofdstation. Dat melden verschillende incidentfotografen.

De melding van een hulpverlening kwam rond 19.20 uur binnen waarop een tankautospuit ter plaatse werd gestuurd. “Het gaat om een waterstofbus die een luide pieptoon laat horen”, vertelt Patrick Wind van de incidentenwebsite 112groningen.nl. “Brandweerlieden hebben in en rondom de bus onderzoek gedaan. Voor zover ik heb kunnen zien is het alleen bij het uitvoeren van controles gebleven.”

Fotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl weet te vertellen dat ook een servicebedrijf van de bus ter plaatse kwam. In Groningen en Drenthe rijden ongeveer twintig waterstofbussen. Bij storingen heeft Qbuzz een protocol dat direct de brandweer moet worden ingeschakeld. Dit heeft er mee te maken dat waterstof, H 2 , een zeer brandbaar gas is en ook zeer licht ontvlambaar is. Een brand in een waterstofbus van vervoersbedrijf Veolia, in 2012, maakte de risico’s duidelijk. De brandweer is hierop gaan werken met aandachtskaarten voor H 2 voertuigbranden.