Foto: Patrick Wind (112 Groningen)

In een woning aan de Oliemulderstraat ontstond maandagmiddag een kleine brand in een wasmachine. Deze brand zorgde voor flinke rookontwikkeling in de woning, met behoorlijke schade als gevolg.

Eenmaal ter plaatse bleek dat de bewoners niet meer in de woning aanwezig waren. De brandweer zette het stuk witgoed buiten en ventileerde de ruimtes.

In de woning ontstond flink wat schade door de rookontwikkeling. Salvage komt later op de maandag ter plaatse voor de afhandeling daarvan.