Brand in woningdak aan Rijksweg Ten Post

Foto: Rieks Oijnhausen

In een woning aan de Rijksweg in Ten Post is donderdagmiddag brand uitgebroken in het dak. Meerdere blusvoertuigen en een hoogwerker van de brandweer kwamen ter plaatse om de brand te bestrijden.

De brand werd vrijwel meteen opgeschaald tot ‘middelbrand’, omdat er mogelijk mensen aanwezig waren in de woning. De brandweer bevestigde echter snel dat alle mensen en dieren het pand hebben kunnen verlaten.

Omdat de brand zich op een zolder bevond, die van binnenuit moeilijk bereikbaar is, maakte de brandweer met behulp van een hoogwerker een gat in het dak. Zo kon de brand van buitenaf worden geblust.

Bij de brand raakte niemand gewond. Over de oorzaak van de brand is niets bekend.

