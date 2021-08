Brand in schuurtje bij De Twee Provinciën aan Meerweg snel onder controle

nieuws

Foto: Ruben Huisman (112 Groningen)

De brandweerkorpsen van Eelde en Haren zijn vrijdagmiddag uitgerukt naar de Meerweg in Haren. In een schuurtje van Watersportvereniging De Twee Provinciën aan het Paterswoldsemeer was brand ontstaan.

Eenmaal ter plaatse bleek de brand al te zijn geblust door omstanders. De brandweer deed nog wel een nacontrole in en om het schuurtje. Om er zeker van te zijn dat alle brandhaarden weg waren, werden delen van het schuurtje weggezaagd.

De blusactie van de omstanders bleek echter voldoende om de brandhaard te doven. Daarop vertrokken de brandweereenheden weer terug naar hun posten. De brand werd vermoedelijk veroorzaakt door kortsluiting in het schuurtje.