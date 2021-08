Bouwkraan valt om bij werkzaamheden aan ringwegviaduct

nieuws

Foto: Patrick Wind (112 Groningen)

Bij het ringwegviaduct over de Gotenburgweg is dinsdagochtend een mobiele bouwkraan omgevallen. Daarbij is één persoon gewond geraakt.

Ambulancepersoneel spoedde zich ter plaatse om het slachtoffer te stabiliseren en naar een ziekenhuis te vervoeren.

De toedracht van het ongeval is niet bekend. De inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid doet samen met Wagenborg onderzoek naar de toedracht van het ongeval.

Aannemerscombinatie verwacht dat het ongeval geen gevolgen heeft voor de werkzaamheden ter plaatse.