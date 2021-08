Bouw zeventig meter breed filmdecor voor theatervoorstelling NOORD in volle gang

nieuws

Impressie van het decor. Foto: still uit promotievideo

In de Eurohallen in Zuidbroek wordt deze dagen hard gewerkt aan de realisatie van een immens decor. Over drie weken gaat in de hal de theatervoorstelling NOORD in première.

De repetities in de hal zijn al twee weken bezig. De afgelopen dagen is er gestart met de bouw van het immense surround filmdecor. Deze heeft een hoogte van zeven meter en is zeventig meter breed. Eén van de belangrijkste onderdelen in het decor is een zeven meter hoog gebogen beeldscherm. Op dit beeldscherm zullen de beelden vertoond worden die de afgelopen twee jaar geschoten zijn op het Wad, van koolzaadvelden en onder water.

NOORD is een voorstelling over de onvoorspelbaarheid van het bestaan waarbij er veel ruimte is voor livemuziek, spectaculaire filmbeelden en effecten. In het stuk ontdekt Menke, een rol die gespeeld wordt door Esmee de Boer, een boerderij die op mysterieuze wijze is verdwenen. Ook van de bewoner ontbreekt ieder spoor. Menke gaat samen met haar vrienden op zoek naar de oorzaak en komt in een spannend avontuur terecht. Tijdens deze zoektocht komen ze in aanraking met de verhalen van de aarde, klimaatverandering, de stijging van de zeespiegel en de effecten van het delven van grondstoffen. Theaterspektakel Noord is vanaf 3 september bijna 30 keer te zien in Theaterhal Zuidbroek.

