Bonden dreigen met stakingen, onder andere bij UMCG

Een staking van UMCG-personeel in 2018 - Foto: OOG Radio & Televisie

Vakbonden FNV, FBZ, CNV en LAD hebben maandagmiddag een ultimatum gestuurd aan de NFU, de werkgeverskoepel van de academische ziekenhuizen. Als de eisen van de bonden niet worden ingewilligd, volgen er stakingen.

De bonden eisen structurele loonsverhoging van drie procent voor alle medewerkers, goede afspraken over arbeids- en rusttijden en aanpak van het personeelstekort. Eind juli liepen de cao-onderhandelingen vast tussen de bonden en de werkgeverskoepel, omdat de bonden zich niet aan een structurele loonsverhoging kunnen of willen vastleggen.

“De maat is vol voor de harde werkers in de zorg”, zo stelt Brigitte Sprokholt, onderhandelaar arbeidsvoorwaarden bij FBZ. “Iedereen in de academische ziekenhuizen, van verpleegkundigen tot schoonmakers, artsen en laboranten, hebben gedurende de coronapandemie de benen uit het lijf gelopen en krijgen hier 0% waardering voor terug. De werkdruk is en blijft hoog en er is sprake van grote personeelstekorten.”

Volgens de bonden bereiden medewerkers van het UMCG nu al een zondagsdienst voor op een doordeweekse dag. FNV noemt dit ‘het ultieme stakingsmiddel in de zorg’. Alle planbare zorg komt die dag te vervallen. Opnames op de spoedeisende hulp, intensive care, oncologie, hartbewaking en op de kraam/couveuse-afdeling gaan wel gewoon door.