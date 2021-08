Bond Heemschut: “Een bierpul in plaats van een paard als windvaan op de Martinitoren”

nieuws

Foto: Gerrit de Haan

Een bierpul als windvaan op de Martinitoren in plaats van een paard. De Bond Heemschut doet maandagavond dat voorstel op Twitter.

Aanleiding voor de uitspraak is het gedwongen afscheid van de harddraverijen op de Drafbaan in het Stadspark. Zondag kwam er na 135 jaar een einde aan de drafwedstrijden in Groningen. Het Stadsbestuur wil de drafbaan omtoveren in een groot evenemententerrein en daarbij is er volgens het College van B&W geen ruimte meer voor paardenwedstrijden. “Nu de gemeente Groningen het immateriële erfgoed van de draverij om zeep heeft geholpen, zou ze ook eens moeten nadenken over een nieuw windvaan op de Martinitoren”, schrijft de Bond Heemschut. “Misschien een bierpul in plaats van een paard als symbool voor de stad van feesten en partijen?”

Op veel torens in het land heeft de windvaan de vorm van een haan. Op de Martinitoren bestaat de windwijzer echter uit een paard. Het is een verwijzing naar Sint Martinus te paard. Sint Martinus is de beschermheilige van Groningen.

