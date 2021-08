Bloemencorso Eelde presenteert Mozaïekenroute: “Lopend en fietsend goed te doen”

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De organisatie van Bloemencorso Eelde heeft zondag de route bekendgemaakt waar vanaf zaterdag 4 september de mozaïeken staan opgesteld. Door de coronamaatregelen gaat het Bloemencorso, net als vorig jaar, in alternatieve vorm door.

Zo is er dit jaar geen corso maar heeft de organisatie een route uitgestippeld door het dorp die langs veertien verschillende mozaïeken voert. De route begint met de mozaïek van het Westend die te vinden is aan de Beethovenweg, nabij de vijver. Daarna voert de route via de Mozartweg en de Kamperfoelieweg, om te eindigen op de Fazantweg. Volgens de organisatie is de route zowel lopend als fietsend goed te doen. “Wij nodigen iedereen van harte uit om langs te komen.”

Het corso wordt voor de 65ste keer georganiseerd en heeft dit jaar als thema ’65 jaar Fascinatie in Bloemen’. Op dit moment wordt er in en rondom het dorp druk gewerkt om de veertien mozaïeken op te bouwen. Vanaf zaterdag 4 september, vanaf 10.00 uur in de ochtend, zijn ze te bekijken. Voor meer informatie kun je terecht op deze website.

Welkom op de Mozaïekenroute van Bloemencorso Eelde 2021! Op deze route zullen alle wijken hun mozaïeken opstellen vanaf zaterdag 4 september 10:00 uur. De route is zowel lopend als fietsend goed te doen. Wij nodigen iedereen van harte uit om langs te komen! pic.twitter.com/SCxrzVmjTB — Bloemencorso Eelde (@corsoeelde) August 20, 2021