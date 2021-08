Bloemencorso Eelde gaat toch een klein beetje door

nieuws

Bloemencorso in Eelde. Foto: Kevin van der Laan

Door de coronamaatregelen kan het jaarlijkse bloemencorso in Eelde opnieuw niet doorgaan zoals gepland. Toch laat de organisatie het weekend niet zomaar voorbij gaan.

Het bestuur van de corso heeft een alternatief programma bedacht op 4 en 5 september, een route van zo’n anderhalf kilometer langs diverse mozaïekwagens. “Daar kun je gewoon rustig bij langs lopen”, zei corsovoorzitter Jacqueline Haijkens zaterdag in Haren Doet op OOG Radio.

Teleurstelling

Haijkens vindt het wel jammer dat het corso voor het tweede jaar op rij niet volwaardig plaats kan vinden. “Het is teleurstelling op teleurstelling. Alles stond al klaar, en toen kwam de maatregel dat we maar 750 mensen zouden mogen ontvangen op het corsoterrein. Dat is geen doen. Je moet je voorstellen dat 14 wijken al zo’n 2000 vrijwilligers vertegenwoordigen. Dan kun je maar een heel klein clubje blij maken met een feestterrein.”

Feesttent

Voor velen is niet de optocht met wagens, maar de muziek het belangrijkste van de corsoweek. Ook de feesttent wordt gewoon geplaatst. Daar zijn in twee weekenden optredens van artiesten zoals René Karst en Jannes en wordt voorafgaand aan de muziek op 5 september de Formule 1-race in Zandvoort op groot scherm vertoond. In de feesttent is conform de coronamaatregelen plaats voor 750 mensen per avond, waarbij wordt gewerkt met toegangsbewijzen in de CoronaCheck-app.

Jubileum

Het bloemencorso bestaat dit jaar 65 jaar. De viering daarvan wordt volgend jaar gehouden, aldus Haijkens. Toch is er dit jaar nog wel aandacht voor. In oktober komt namelijk een jubileumboek uit. “Die kun je nu al online bestellen, dat gaat op voorbestelling. Dat loopt heel goed. In het boek staan volgens mijn 98 hoofdstukken, dus daar staat echt alles in.”

Luister het gesprek met Jacqueline Haijkens hier terug:

