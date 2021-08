Blijdschap bij Groningen Swim Challenge na kabinetsbesluit: zevende editie kan doorgaan

nieuws

Het kabinetsbesluit om vanaf 14 augustus weer kleinschalige buitenevenementen toe te staan zorgde niet alleen voor teleurstelling. De organisatie van de Groningen Swim Challenge is blij met het besluit.

“Dat betekent dat we op zaterdag 28 augustus, na twee jaar, met zijn allen het water in kunnen springen”, zo schrijft de organisatie maandagmiddag. “Laten we er een mooie editie van maken.”

Het kabinet maakte maandagmiddag bekend dat evenementen buiten, zonder vaste zitplaats, met maximaal 750 bezoekers georganiseerd kunnen worden. Bezoekers moeten een corona-toegangsbewijs hebben, want dan kan de 1,5 meter afstand worden losgelaten tijdens het evenement.