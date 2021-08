Binnenstadskerken organiseren Balkonconcerten

nieuws

In de stad Groningen worden aanstaande zaterdag balkonconcerten gehouden. Het gaat om een initiatief van Fonds Podiumkunsten dat ondersteund wordt door Binnenstadskerken.

Het idee om Balkonconcerten aan te bieden is vorig jaar ontstaan. In Italië zongen bewoners vanaf hun balkon elkaar moed toe tijdens de lockdown. Voor Fonds Podiumkunsten was het aanleiding om de Balkonscenes-vergoeding te initiëren. Met deze vergoeding kunnen musici weer voor het publiek spelen. Binnenstadskerken heeft drie kerkgebouwen beschikbaar gesteld. Bezoekers zullen zaterdag wandelen van de Lutherse Kerk naar de Nieuwe Kerk en eindigen in de Martinikerk.

Marktkraampjes

In de kerkgebouwen kan er genoten worden van muziek en van een consumptie. Bezoekers kunnen kiezen uit een serie A, die om 14.30 uur begint, en een serie B, die om 17.00 uur begint. Elke serie duurt ongeveer drie uur. Op de wandelroutes van kerk naar kerk staan talrijke marktkraampjes en foodtrucks.

Musici

Aan de Balkonconcerten doen verschillende musici en ensembles mee. Het Buttar Quartet heeft, om te vieren dat er weer samen gemusiceerd mag worden, gekozen voor het thema Music among friends. Zij gaan werken spelen van Dittersdorf en Haydn. Elisabeth Ingenhousz speelt Bachs Partita in B-klein voor soloviool. Artem Belogurov en Octavie Dostaler-Lalonde laten een sprankelend concert horen voor pianoforte en cello. Het Luthers Bach Ensemble sluit beide series af met het Eternal Source-programma.

