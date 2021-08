Bijzonder bezoek op Eelde; 84 jaar oude Lockheed landt op vliegveld

nieuws

Een Lockheed 12A vliegt in maart 1940 over Houston. Foto: Robert Yarnall Richie - https://www.flickr.com/photos/smu_cul_digitalcollections/8595048335/, No restrictions, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=82800627

Bijzonder bezoek maandag op Groningen Airport Eelde. In de middag landde een 84 jaar oude Lockheed L-12A op het vliegveld.

Het bezoek is bijzonder omdat er wereldwijd nog ongeveer tien van dit type toestel luchtwaardig zijn. Het toestel dat maandagmiddag op Eelde landde, een Electra Junior N18130, was eerder in de middag opgestegen vanuit Hannover en arriveerde na een tussenstop in Leer rond 16.30 op Eelde. Een uur later vertrok het weer richting Hannover.

In de jaren dertig van de vorige eeuw ontwikkelde de Amerikaanse Lockheed fabriek hun Model 10 passagiersvliegtuig. Vanuit dit model werd het kleinere Model 12 ontwikkeld, dat bedoeld was als snel zakenvliegtuig. Het is geheel gebouwd in lichtmetaal en beschikt over een dubbele besturing voor twee piloten. In de zomer van 1936 kwam het op de markt. Twee jaar later volgde er nog een militaire versie, de L-12A, die uitgerust was met een machinegeweer in de rompneus en een beweegbaar en intrekbaar machinegeweer in een koepeltje op de rug. Ook was er een optie om acht lichte bommen mee te nemen.

Simen Dorschman plaatste foto’s van het bijzondere bezoek op zijn Twitter-account:

Wat een unieke beauty vandaag op Groningen Airport Eelde ๐Ÿ˜Ž. De 84 jaar oude โ— Lockheed L-12A Electra Junior N18130 van Art Deco Aviation uit Hannover. Wereldwijd ๐Ÿ—บ๏ธ vliegen er nog ongeveer tien Electra Juniors ๐Ÿ†’. pic.twitter.com/SwO4wpzVV8 — ๐Ÿ‡ธimen Dorschman ๐Ÿ“ธ (@Simentweets) August 2, 2021