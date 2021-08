BIJ1 doet niet mee aan gemeenteraadsverkiezingen in Groningen

nieuws

Foto: Gerrit de Haan

De Groningse afdeling van BIJ1 doet niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen van komend voorjaar. Dat heeft de partij maandagavond bekendgemaakt.

BIJ1, landelijk bekend als de partij die in de Tweede Kamer geleid wordt door Sylvana Simons, zal in Groningen wel gaan bouwen aan de realisatie van een activistisch platform. De lokale afdeling wil zich de komende jaren bezig gaan houden met activisme op het gebied van toegankelijkheid, dekolonisatie, antiracisme en bestaanszekerheid. “We zien dat er Stadjers en Ommelanders zijn die baat hebben bij een gelijkwaardiger Groningen”, vertelt woordvoerder Naomi Aigbe. “Mensen willen een Groningen voor iedereen, onafhankelijk van huidskleur, sekse, gender of wat dan ook. Wij willen graag daar aan gaan bouwen.”

BIJ1 laat weten dat de laatste maanden de lokale afdeling hard groeit. De afgelopen periode werden al de eerste stappen gezet richting een activistisch platform. Zo werd er een succesvolle mailactie gesteund om anti-abortus demonstranten te verplaatsen van de abortuskliniek. In de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Almere, Haarlem, Delft, Arnhem en Nijmegen gaat BIJ1 wel meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen.

Afgelopen voorjaar liet Volt weten wel de intentie te hebben om mee te doen aan de Groningse gemeenteraadsverkiezingen.