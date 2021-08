Bier drinken en wandelen door Groningen

Lekker bier drinken en een informatieve rondleiding door de Stad. Dat kan met de ‘Beerwalk Groningen’.

Tijdens een ‘beerwalk’ gaan deelnemers, wandelend in een groep, door het stadscentrum van Groningen. Onderweg verteld een gids allerlei wetenswaardigheden over historische gebouwen en plekken in de Stad. Omdat dat natuurlijk een dorstige bezigheid is, wordt ook regelmatig een café bezocht. Dit zijn veelal cafés die hun eigen bier brouwen.

Organisatoren Tymen en Joost werden op het idee gebracht door een beerwalk in België. Ze gingen vervolgens aan de slag om iets vergelijkbaars in Groningen te organiseren.