Omwonenden willen Skaeve Huse afblazen

Het woonproject in Harkstede, Skaeve Huse moet worden afgeblazen. Dat blijkt volgens de omwonenden uit het onafhankelijke rapport dat gisteren bekend werd.

Enkele maanden geleden kwam de gemeente Groningen met het plan om aan de Hoofdweg een Skaeve Huse te realiseren. Dit is een open woonvorm voor bewoners met psychiatrische problemen, drank- of drugsproblemen, die niet te huisvesten zijn in een woonwijk. De omwonenden voelden zich overvallen door de plannen. Vanwege die weerstand maakte een onafhankelijk bureau een rapport op. Het rapport rept onder meer over een vertrouwensbreuk met de bewoners, te dicht op de bestaande bebouwing en de ligging aan een drukke weg. In het rapport wordt gesproken van een gesloten hek en een geluidsscherm om de Skaeve Huse van andere huizen te scheiden. En er moet een beheerder op het terrein wonen die op de bewoners let.

De weerstand tegen de woonvorm breidde zich ook uit naar de omliggende dorpen. Volgens de bewoners geeft het rapport voldoende argumenten om de plannen af te blazen. Zij zijn verontwaardigd dat meer dan honderd vragen van omwonenden niet zijn beantwoord.