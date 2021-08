Bewoners De Wijert organiseren sportmiddag en hopen op sporthal

nieuws

Foto: Arpingstone - Eigen werk, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1325679

Burgers uit De Wijert houden op zaterdag 28 augustus activiteiten rond sport en bewegen. Het project kwam voort uit de corona-maatregelen en het gebrek aan sportclubs voor sociale contacten na het sporten.

Tussen 12.30 en 17.00 uur kan jong en oud sporten op de speelweide aan de Van Lenneplaan en het Hendrik de Vriesplantsoen. Op het programma staan onder meer basketbal, korfbal, badminton, freerunning, breakdance en American football. Ook is er een springkussen.

De organisatie wil dat iedereen, nu het weer kan, plezier kan hebben met sportief bezig zijn en nieuwe mensen te ontmoeten, bovendien wil de organisatie bijdragen aan het structureel sportaanbod. Veel wijkbewoners kunnen niet goed sporten door het gebrek aan goede sportaccommodaties. Om daar iets aan te doen willen wijkbewoners de stichting Bewegen is Goud oprichten.

Door de bouw van nieuwe woningen in de zuidelijke wijken neemt het inwonertal toe, maar stadsontwikkeling vergeet dat daar op loop- en fietsafstand ook een openbare sporthal nodig is. Die zou centraal in de zuidelijke wijken gebouwd moeten worden, bij voorkeur in het nu verwaarloosde sportpark De Wijert.