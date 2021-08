Bestuurder bestelwagen ramt gevel van pand aan Oostersingel

nieuws

Foto: Raymond Meter - 112groningen.nl

De bestuurder van een bestelwagen heeft zaterdagochtend flinke schade veroorzaakt aan een kapperszaak aan de Oostersingel. Dat meldt de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond de klok van 09.00 uur. De bestuurder was de weg kwijt en besloot voor de kapperszaak te parkeren. Bij het parkeren werd de hoogte van de gevel van het pand verkeerd ingeschat. Het gevolg was dat een reclamebak naar beneden kwam waarbij ook een raam van de kapperszaak sneuvelde. In het pand was op het moment van de aanrijding niemand aanwezig. Ook de bestuurder van de bestelwagen raakte niet gewond.

De politie heeft onderzoek gedaan naar de precieze toedracht.