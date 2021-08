Bekladde onderdoorgang Paterswoldseweg is weer spic en span

nieuws

Foto: Grunobuurt

De bekladde onderdoorgang van de Paterswoldseweg is weer spic en span, meldt de Grunobuurt. Maandag liet de gemeente nog weten dat schoonmaken helaas niet kon.



‘Ons beleid is dat wij alleen discriminerende of racistische graffiti verwijderen. Daar valt dit helaas niet onder’, aldus de gemeente afgelopen maandag.

Toch heeft deze woensdag een schoonmaakactie plaatsgevonden. De Grunobuurt tast nog in het duister wie daar achter zit:

‘Géén idee wie de wilde weldoener is geweest die de onderdoorgang graffitivrij heeft gemaakt. ’s Middags is nog een busje van de gemeente langs geweest om een foto te maken van de frisse muur. Was het de vorige keer niet ProRail die over z’n hart streek en de graffiti verwijderde?’

Toppie! Die eerdere mededeling van de gemeente … dat bleek dus toch om een grap te gaan? Of heeft de druk via de pers mogen helpen? — BéTé (@BTerpstra6) August 4, 2021

Géén idee wie de wilde weldoener is geweest die #onderdoorgangpaterswoldseweg graffitivrij heeft gemaakt. 's Middags is nog een busje van @gem_groningen langsgeweest om een foto te maken van de frisse muur. https://t.co/QOvQ4Z0sT5 — Grunobuurt (@Grunobuurt) August 4, 2021

Deel dit artikel: