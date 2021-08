Be Quick 1887 opent seizoen met ruime zege op TOGB

sport

Foto Andor Heij. Be Quick sticht gevaar voor TOGB doel.

Be Quick 1887 is het nieuwe seizoen in de hoofdklasse A op zondag goed begonnen. Thuis werd TOGB uit het Zuid Hollandse Berkel en Rodenrijs met 3-0 verslagen.

In een matige eerste helft, met veel balverlies aan Groninger zijde en een paar kansjes over en weer, werd niet gescoord. In de 54e minuut werd het 1-0 toen Mark Versteegen na een corner de bal met de knie binnen tikte. TOGB had op gelijke hoogte moeten komen na een foute terugspeelbal van Mats van der Weel, die door doelman Swen Bakker gestopt leek te worden. Maar de 18-jarige Groninger sluitpost erkende dat het eigenlijk een doelpunt was: “De bal was achter de lijn, maar de scheidsrechter zag het niet”. Zo bleef het 1-0 voor Be Quick.

Be Quick had inmiddels de schroom van zich afgegooid. Een verre uittrap van Bakker werd na 69 minuten door een TOGB verdediger ongelukkig verlengd en spits Geertjan Liewes rondde af: 2-0. Na 80 minuten werd Martijn van Maastrigt achter de TOGB defensie gezet. Die was niet zelfzuchtig en gaf af op Wilko van der Kooi, die er 3-0 van maakte. Be Quick kreeg nog een paar kansen die er echter niet in gingen.

“Die 1-0 was het kantelpunt”, aldus Be Quick trainer Steven Wuestenenk. “Het leek alsof we voor de pauze onder stroom stonden, want we hebben een jonge ploeg die druk voelt. Na dat doelpunt was de spanning er af”. Er was meer goed nieuws voor Be Quick: “Het succes van de dag was Jur Wardenier, die na drie jaar blessureleed eindelijk weer kon spelen”.

Wuestenenk heeft een goed gevoel over zijn team: “We hebben veel vertrouwen uit de voorbereiding gehaald. We hebben een goede ploeg die van iedereen kan winnen, maar hoe zich dat gaat vertalen in de competitie is nog moeilijk in te schatten”.