Bakkerij Haafs krijgt subsidie voor bollenrijskast: “Zo blijven we actief op Champions League-niveau”

nieuws

Bakkerij Haafs in Haren krijgt van de provincie Groningen een subsidie van 27.625 euro voor de aanschaf van een innovatie bollenrijskast. Dat is dinsdag bekendgemaakt.

“Ik moet je eerlijk bekennen dat wij het nieuws zelf nog niet hebben gehoord”, vertelt Wilfred Haafs van de gelijknamige bakkerij. “Maar dit is wel geweldig nieuws. We zijn hier heel blij mee.” Een bollenrijskast staat al langere tijd op het wensenlijstje van de bakkerij. “Wij zijn een hoogwaardige bakkerij. Wij willen echt in het topniveau, op Champions League-niveau opereren. Drie jaar geleden hebben we, ook dankzij subsidie, een oven aan kunnen schaffen. In het proces van het maken van brood is de oven het laatste station. Toen hebben we gezegd, eigenlijk zou het ook mooi zijn als we ook een bollenrijskast aan zouden kunnen schaffen. Nu, drie jaar later, gaat dus ook die wens in vervulling.”

“Je wilt dat ieder brood er hetzelfde uit ziet”

En een bollenrijskast is belangrijk. “Je wilt heel graag dat ieder brood er hetzelfde uit ziet. Dat vinden wij heel belangrijk. Deze kast helpt daarbij. Hij is dubbel geïsoleerd. Deeg heeft een ontzettende hekel aan kou en vocht en aan wisselende omstandigheden. Dat heeft grote invloed op hoe je brood er uit ziet. Deze kast zorgt er voor dat het klimaat optimaal is. Het wordt een innovatieve bollenrijskast genoemd omdat we hiermee ook een investering doen in de energiezuinigheid. Het maakt gebruik van de modernste technologieën.”

Krokusvakantie

Nu de subsidie is toegekend kan Haafs overgaan tot aanschaf. “We gaan deze opdracht inderdaad versturen. Toch denk ik dat het nog een tijdje gaat duren voor de kast operationeel is. We zijn afhankelijk van materialen die in sommige gevallen uit het buitenland moeten komen, en dat gaat wat tijd kosten. Ik denk dat we de bollenrijskast in de krokusvakantie van 2022, over een half jaar, operationeel kunnen hebben. De bakkers die er mee gaan werken zullen we zelf intern gaan opleiden.”

Bakkerij Haafs

Bakkerij Haafs bestaat sinds 1994. Het bedrijf heeft verschillende vestigingen. De hoofdvestiging is te vinden aan het Raadhuisplein in Haren. Daarnaast heeft Haafs ook vestigingen aan het Anjerplein in Haren, aan de Oude Asserstraat in Vries en aan de Hoofdstraat Obergum in Winsum (Gn).