Bakfiets brengt gratis planten naar Helpman in ruil voor tegels

Foto: Paul Blom

Vrijwilligers van Duurzaam Helpman rijden aanstaande zaterdag op bakfietsen door Helpman. Daarin zitten planten, tuinaarde en gereedschap. De vrijwilligers willen daarmee zoveel mogelijk mensen oproepen om hun tegels in te leveren in ruil voor planten.

Groningen doet deze zomer mee aan het NK Tegelwippen. Daarvoor is het de bedoeling om zoveel mogelijk tegels te vervangen voor groen. Vrijwilligers hebben daarom de handen ineen geslagen om daar zelf iets voor te bedenken. “We merken dat inwoners in onze wijk best willen vergroenen, maar dat het hen vaak aan tijd of kennis ontbreekt om daarmee aan de slag te gaan”, vertelt Karin Hoogterp van Duurzaam Helpman. “Daarom hebben we bedacht dat we het mensen makkelijker kunnen maken door ze actief op te zoeken.”

Inwoners van Helpman kunnen zich nog steeds aanmelden voor deze actie door te mailen naar duurzaamhelpman@wijkhelpman.nl. Hoogterp: “Als je je aanmeldt, vergeet dan niet aan te geven hoeveel tegels je ongeveer wilt inleveren en of je er twee planten voor terug wilt. Inwoners van Helpman mogen ook tuintegels die ze deze zomer zelf al gewipt hebben op 4 september gratis inleveren op het inleverpunt aan de Helperzoom 6 in Groningen tussen 10.00 en 14.00 uur in ruil voor twee planten. Duurzaam Helpman zorgt ervoor dat de tegels meetellen voor het NK Tegelwippen.”

Meer informatie over deze actie staat op www.wijkhelpman.nl onder nieuws.