Badkat op transport van Floresvijver naar Groninger Museum

Foto: Rieks Oijnhausen

De Badkat met guppy is uitgedobberd in de Floresvijver. Het kunstwerk is zaterdag verplaatst naar het Verbindingskanaal bij het Groninger Museum.

Het kunstwerk was sinds begin augustus te zien in de Floresvijver. Badkat met guppy is bedacht, ontworpen en geschilderd door Studio MAKY en kinderen uit de Korrewegwijk en de wijk De Hoogte. Het maakt onderdeel uit van de Kinderbiënnale. Dit is een interactieve tentoonstelling die uitdaagt om te maken, doen en te verwonderen. Tijdens de eerste editie zijn in totaal elf kunstwerken te zien. Bij elk kunstwerk hebben kinderen een belangrijke rol gehad in het proces van ontwerpen, maken en schilderen.

De Kinderbiënnale, een samenwerking met National Gallery in Singapore, is nog tot en met 9 januari te zien in het Groninger Museum. Meer informatie vind je op deze website.