Automobiliste gewond bij verkeersongeluk Noorddijkerweg

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een automobiliste is maandagavond gewond geraakt bij een verkeersongeluk op de Noorddijkerweg bij Lewenborg. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 18.15 uur ter hoogte van de kruising met de Bakboordswal. “Bij het verkeersongeluk zijn een personenauto en een bestelbusje met elkaar in botsing gekomen”, vertelt Ten Cate. “Dit gebeurde in de bocht waar de Noorddijkerweg overgaat in de Bakboordswal. Hoogstwaarschijnlijk is de bestuurder van één van de auto’s uit de bocht gevlogen en op het tegemoetkomende voertuig gebotst.”

Hulpdiensten waren snel ter plaatse. “Ambulanciers hebben één van de automobilisten gecontroleerd. Deze vrouw is na behandeling met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.” De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. Een bergingsbedrijf heeft de twee vehikels weggesleept. Gedurende het ongeluk was één rijstrook afgesloten.