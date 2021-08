Automobilist schept fietser op Spilsluizen

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk op de Spilsluizen in de stad is in de nacht van donderdag op vrijdag een fietser gewond geraakt. Dat meldt incidentenfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 00.15 uur ter hoogte van de kruising met de Oude Boteringestraat. “Een automobilist schepte op de kruising de fietser”, vertelt Wind. “De fietser kwam hierbij op de motorkap terecht en klapte tegen de voorruit.” Hulpdiensten waren snel ter plaatse. “Ambulancebikers hebben het slachtoffer ter plaatse kunnen behandelen. De persoon hoefde niet mee naar het ziekenhuis.”

De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht. De auto is door een bergingsbedrijf weggesleept.