Automobilist aangehouden na verkeersongeluk met motorrijders Emmasingel

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De politie heeft zondagmiddag een verdachte aan kunnen houden in verband met het verkeersongeluk dat eerder op de dag plaatsvond op de Emmasingel. Dat meldt de politie op Instagram.

Het ongeluk vond rond 11.20 uur plaats. Twee motorrijders werden van achter aangereden door een automobilist. Naar nu blijkt is de automobilist er daarna vandoor gegaan. “Na enig speurwerk hebben we een verdachte aan kunnen houden die mogelijk de bestuurder is geweest van de personenauto”, schrijft de politie. De verdachte is aangehouden en zal worden verhoord op het politiebureau. Het is nog onbekend waarom de automobilist op de vlucht sloeg.

Bij het ongeluk raakte één motorrijder lichtgewond. Deze is door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet overgebracht te worden naar het ziekenhuis. Eén motor moest weggesleept worden door een bergingsbedrijf.