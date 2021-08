Atlete Leonie van Vliet van Groningen Atletiek over deelname aan Olympische Spelen: “Alle credits gaan hiervoor naar Eddy Kiemel”

sport

Atlete Leonie van Vliet liet vorige maand op Instagram weten dat ze erg blij was dat ze mee mocht naar de Olympische Spelen in Tokio voor het onderdeel 4×100 meter estafette. Van Vliet schreef: “alle credits hiervoor gaan naar Eddy Kiemel, we hebben het geflikt .” Kiemel is de clubcoach van Van Vliet bij Groningen Atletiek.



Haar vorige coach dacht in Van Vliet een 400-meter loper te zien. Op advies van huidige trainer Eddy Kiemel ging Leonie van Vliet zich focussen op de 100 -en 200 meter sprint, omdat daarmee mogelijk een kans kwam om naar de Olympische Spelen te kunnen.

Begin dit jaar liep de 28-jarige Van Vliet zich pas in de kijker. Eddy Kiemel: “Ze is vrij laat in beeld gekomen, want een halfjaar geleden was ze helemaal nog niet in beeld. Pas bij de indoor in februari begonnen de prestaties van Van Vliet op te vallen en toen zijn de gesprekken gestart met de vraag of de 4×100 meter-estafette iets voor Leonie was.” In mei trainde van Vliet voor het eerst voor de 4×100 meter estafette. De grote uitdaging was vooral het wisselen (op hoge snelheid doorgeven van het stokje), want zegt Kiemel aan de telefoon “Als mensen dat heel slecht aanleren, dan kun je nog zo snel zijn, maar dan ga je het risico niet nemen.” Van Vliet werd goed genoeg bevonden en er werden vervolgens vijf of zes atleten geselecteerd voor de estafette-ploeg. “Op een gegeven moment was het wel duidelijk dat Leonie daar bij zou zitten, maar goed, het Salomonsoordeel moet dan nog wel altijd even geveld worden en dat kwam eind juni. Het was geen super verrassing, maar het was voor haar toch nog wel een beetje spannend, omdat het de eerste keer is dat ze naar de Spelen gaat.”

11.46 naar 11.29

“In alle eerlijkheid, 11.29 was ver voorbij dromen, zeg maar. Toen ze geselecteerd was liep ze 11.46 op de 100 meter en alles wees erop dat het wel harder kon en dan denk je aan een tijd van tussen de 11.35 en 11.40. Toen liep ze 11.29 en toen stond ik ook wel even te kijken van klopt dit wel en het klopte”, zegt Kiemel. Van Vliet werd geselecteerd als reserve en blijft dat voorlopig ook. Woensdag werd namelijk duidelijk dat Dafne Schippers, Naomi Sedney, Marije van Hunenstijn en Nadine Visser gaan lopen in de serie. Jamile Samuel viel eerder geblesseerd uit en met de keuze voor Sedney en Visser, gaat de voorkeur niet uit naar Van Vliet.

Kansen voor Nederland

Kiemel: “Met de 4×100 meter estafette kan het alle kanten op. Laten we er vanuit gaan dat ze twee keer (serie en finale) het stokje naar de finish brengen. Dan zijn er best wel kansen voor een podiumplek als ze heel goed lopen. De ervaring leert dat het doorgaans niet alle landen lukt om het stokje aan de finish te krijgen. Daarmee nemen je kansen gewoon toe. Ik denk wel, in alle eerlijkheid, dat als alle landen finishen, Nederland geen medaille pakt. Dan gaan ze zesde of zoiets worden, denk ik. Maar goed, het moet wel allemaal goed gaan bij de andere landen en dat lijkt iedere keer weer heel lastig te zijn.”

De Nederlandse estafetteploeg begint woensdagnacht om 3 uur (Nederlandse tijd) aan de series. Vrijdagmiddag is de finale om 15.30 (Nederlandse tijd).