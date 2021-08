Archeologische opgravingen bij Adorp brengen planning doorfietsroute naar Winsum niet in gevaar

nieuws

De opleveringsdatum van de doorfietsroute tussen Groningen en Winsum komt niet in gevaar nu er bij Adorp archeologische vondsten zijn gedaan. Dat meldt de website adorp.com.

Onlangs werd bekend dat er in een wierde ten noorden van de Munnikeweg bij Adorp verschillende voorwerpen zijn gevonden die uit de Romeinse tijd stammen. De wierde ligt aan beide zijden van de spoorlijn en is tevens de plek waar de doorfietsroute moet komen te liggen. Archeologen doen nu op deze plek onderzoek. Daarbij is niet het fietspad het probleem, maar wel de aanleg van zogeheten barrièresloten die tussen de spoorlijn en het fietspad en de aangrenzende weilanden komen te liggen.

Werkzaamheden

De diepgang van het fietspad komt niet verder dan de deklaag, maar de sloten komen dieper te liggen. Daarom stellen archeologen de informatie en voorwerpen veilig. Dit gaat waarschijnlijk nog een aantal maanden duren. Toch heeft het geen consequenties voor de aanleg van het fietspad. Na de bouwvakvakantie worden de werkzaamheden hiervan voortgezet.

Doorfietsroutes

In en rond de stad komen verschillende doorfietsroutes. Dit zijn fietspaden met weinig of geen verkeerslichten en waar fietsers zoveel mogelijk voorrang hebben op kruispunten. Het gaat om brede en comfortabele paden die in de wintertijd prioriteit krijgen bij het strooien. Tussen Groningen en Zuidhorn ligt al een doorfietsroute.