Amsterdamse filmmaker maakt aardbevingsfilm in Thesinge: “De locatie heeft ons zo geraakt”

nieuws

Opnames op de set van 'Onvast'. Foto: Roman Hageman

In een oude herenboerderij aan de Thesingerweg in Thesinge is de afgelopen dagen druk gewerkt. Een Amsterdamse filmmaker streek er met zijn crew neer om er een aardbevingsfilm te maken.

Die filmmaker is Beek Groot. Hij is derdejaarsstudent aan de Filmacademie in Amsterdam. In juni liet hij aan OOG Tv weten dat hij in het kader van zijn opleiding een film moet maken, waarin hij als student de ruimte krijgt om te onderzoeken wie hij als filmmaker is. Groot koos voor een maatschappelijk onderwerp. Omdat een deel van zijn familie uit Groningen komt, koos hij voor de aardbevingsproblematiek. Met als belangrijke doel om niet een film te maken die in school blijft hangen, maar om een film te maken die in de Randstad bewustwording creëert voor het Groningse probleem.

Scouten van locaties

In het artikel dat in juni verscheen, was Groot op zoek naar een locatie. “Het is best wel ongelofelijk wat er naar aanleiding van dat artikel is gebeurd”, vertelt Groot. “Ik heb flink wat mails binnengekregen van mensen die graag mee wilden werken. Echt heel bijzonder. Een paar weken na publicatie van het artikel ben ik naar Groningen gegaan, en heb er verschillende locaties gescout. Voldoet het aan wat ik wil? Kan ik er doen wat ik wil? Maar het was niet alleen scouten. Je raakt ook in gesprek met de bewoners. Je doet research. En al die verhalen hebben mij behoorlijk geraakt. Het probleem waar we het over hebben is zo groot. Het doet zoveel met mensen.”

Een boerderij vol doorkijkjes

Uiteindelijk kwam Groot terecht in Thesinge. “In een prachtige oude herenboerderij wonen Bart Huysman en Anika van der Wijk. Ze hebben in hun boerderij een prachtige galerie. En wij mochten op deze locaties onze opnames gaan maken. Het was een droomlocatie. Vooraf had ik bedacht dat ik heel graag met doorkijkjes wilde gaan werken. Misschien ken je dat van schilderijen van oude Hollandse meesters, zoals Vermeer. Deze locatie had dat. Eigenlijk was de hele boerderij één grote doorkijk. Heel mooi.”

“We horen de stilte”

De opnames in Thesinge namen vijf dagen in beslag. “Ondanks dat ik derdejaarsstudent ben heb ik al redelijk wat films gedraaid. Opnames gaan altijd gepaard met veel stress en druk. Ook meningsverschillen en ruzies horen er bij. Logisch ook. Je zit met een groep mensen een aantal dagen op elkaars lip. En dan gebeurt er altijd wel eens wat. Maar dit keer verliep dat anders. We kwamen met onze crew uit Amsterdam aan in Thesinge en het eerste wat we tegen elkaar zeiden was, wat een rust. Wat een stilte. We horen de stilte. Dat was zo fijn. We maakten vervolgens kennis met Bart en Annika en iedereen was gelijk doordrongen van het grote Groningse probleem. Ik kon de afgelopen dagen echt zien dat iedereen zijn schouders er onder zette en dat iedereen er van doordrongen was dat hier het maximale uitgehaald moest worden. Ja, de opnames verliepen zonder wanklank, zonder stress. Heel bijzonder.”

“Het eerste wat je ’s ochtends ziet als je wakker wordt zijn stempels die het huis behoeden voor instorten”

De locatie maakte ook indruk. “Kijk, als Amsterdammers horen we over de aardbevingen. We lezen er over, we zien het in het nieuws. Maar het blijft een probleem dat ergens ver weg speelt. Maar in Thesinge werd het zichtbaar. In deze herenboerderij was de aardbevingsschade niet te missen. De scheuren in de muren. Maar ook enorme scheuren in de boog die door de gang van de boerderij loopt. Op verschillende plekken stonden ook stempels. Die stempels waren nodig omdat de boerderij anders zou instorten. En dan ga je nadenken. Je bedenkt dan, deze mensen worden ’s ochtends wakker en het eerste wat ze zien zijn de stempels. Niet alleen vandaag, niet alleen deze week, maar die dingen staan er al vier jaar. Het kan niet anders dat dat heel veel met je doet. Je huis hoort een veilige plek te zijn. Maar dat is het nu niet. Ja, ik weet zeker dat het ons allemaal heeft geraakt.”

Film is in het tweede deel van de herfst af

Bij de opnames wordt gebruik gemaakt van acteurs uit Groningen. “We hebben lange dagen gemaakt. Je maakt van tevoren een plan met wat je wilt. Er moesten bijvoorbeeld scènes worden opgenomen bij schemering. Dat betekent automatisch dat je lange dagen maakt. Maar het was het allemaal waard. Op voorhand ben ik heel tevreden. Op dit moment ben ik onderweg naar Amsterdam waar we morgen al beginnen met monteren. De maand september wil ik ook gebruiken voor de montagewerkzaamheden. Daarna volgen nog een aantal weken waarbij we gaan werken aan de details. Zo wil ik drie weken uittrekken voor het sounddesign. Geluid gaat namelijk heel belangrijk worden. De verwachting is dat de film in het tweede deel van de herfst gepresenteerd gaat worden.”

De film, die de titel ‘Onvast’ gaat dragen, gaat op de Filmacademie vertoond worden, maar ook op locaties in Groningen en Amsterdam. “Want die bewustwording, die moeten we echt zien te realiseren in de Randstad.”