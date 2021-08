“Als vaccinatiegraad jongeren niet stijgt, kan dat bepalend zijn voor rest epidemie”

nieuws

Foto: Joachim Kohler via WikiMedia

Als de vaccinatiegraad onder jongeren niet gaat stijgen, dan kan dat bepalend zijn voor de rest van de coronaepidemie. Dat zegt het RIVM in een gesprek met de NOS.

Volgens het RIVM is de vaccinatiegraad leidend in hoe het coronavirus zich in Nederland verder gaat ontwikkelen. Het RIVM doet de uitspraak aan de vooravond van de heropening van het mbo en het hoger onderwijs. Het Academisch Jaar wordt volgende week maandag op 6 september afgetrapt. Onlangs maakte het demissionaire kabinet bekend dat er in het hoger onderwijs geen afstand meer hoeft worden te gehouden. Wel geldt er een groepsgrootte van 75 personen per ruimte en moeten er bij bewegingen mondkapjes gedragen worden.

Als er gekeken wordt naar de vaccinatiebereidheid dan is er niet een probleem, omdat uit onderzoek blijkt dat de bereidheid om een prik te halen hoog is. Echter blijkt uit onderzoek van het RIVM dat op dit moment pas de helft van de 12- tot 17-jarigen en 65 procent van de 18- tot 24-jarigen daadwerkelijk een eerste prik hebben gehad. Het RIVM wil dat de vaccinatiegraad verder omhoog gaat. “Als dat niet gebeurt, dan kan dat een heel belangrijke, doorslaggevende rol gaan spelen in het verdere verloop van de epidemie.”