Alleen discriminerende of racistische graffiti wordt verwijderd

Foto: Marcel Hulshof

Er is voor de tweede keer een leus gekalkt op de nieuwe onderdoorgang van de Paterswoldseweg. De buurt is verbaasd over de reactie van de gemeente.



Een buurtbewoner die de gemeente wijst op de graffiti krijgt het antwoord: ‘Ons beleid is dat wij alleen discriminerende of racistische graffiti verwijderen. Daar valt dit helaas niet onder’.

‘Daar ben je dan lekker klaar mee’ is het commentaar van de Grunobuurt op Twitter.

@gem_groningen hebben jullie geen zin om te reageren? Op andere berichten op Twitter reageren jullie wel namelijk https://t.co/pIsiGbsuiY — Marcel Hulshof (@marcelhulshof8) August 2, 2021

Ons beleid is dat wij alleen discriminerende of racistische graffiti verwijderen. Daar valt dit helaas niet onder. — Gemeente Groningen (@gem_groningen) August 2, 2021

Daar ben je dan lekker klaar mee 🤷 pic.twitter.com/WzNp4FxShw — Grunobuurt (@Grunobuurt) August 2, 2021