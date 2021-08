Alkyona Kwartet gaat concert geven in Lutherse Kerk

nieuws

Alkyona Kwartet

Het Engels-Nederlandse Alkyona Kwartet gaat op 9 september een concert geven in de Lutherse Kerk. Dat is dinsdagavond bekendgemaakt.

Het kwartet bestaat uit Emma Purslow en Marike Kruup op viool, Joseph Fischer op altviool en Jobine Siekman op cello. Voor Siekman is het een bijzonder concert omdat zij van oorsprong uit Groningen komt. Het kwartet gaat het programma ‘GENRE UNKNOWN’ brengen met stukken die qua stijl niet direct in de categorie ‘klassieke muziek’ vallen.

Het Alkyona Kwartet werd opgericht in 2018 in Londen. Het staat bekend om hun vernieuwende en fantasievolle interpretaties van bekende strijkkwartetten en onontdekte parels uit het kamermuziekrepertoire. De vier musici zijn alumni van het Royal College of Music in Londen. Het concert begint op 9 september om 19.00 uur. De toegang is 15 euro. Reserveren is noodzakelijk en kan door te mailen naar dit mailadres.

Beluister hieronder een optreden van het Alkyona Kwartet: Haydn Op. 20 No.5 String Quartet in F minor. I. Moderato