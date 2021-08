Al ruim 2.000 foto’s ingestuurd voor Groninger Scheurkalender: “Inzendingen nog welkom”

nieuws

In 2018 werd deze foto ingestuurd door fotograaf Henk de Haan. Foto: Henk de Haan / groningerscheurkalender.nl

Voor de Groninger Scheurkalender editie 2022 zijn al ruim 2.000 foto’s ingestuurd. Dat laat de organisatie weten. Foto’s kunnen nog tot 15 augustus ingestuurd worden.

Het idee om een Groninger Scheurkalender uit te brengen ontstond zeven jaar geleden. De initiatiefnemers vonden dat de provincie te eenzijdig in de media geprofileerd werd. Als het de Groningers zelf gevraagd wordt ontstaat er vast een heel ander beeld, zo was de oorspronkelijke gedachte achter de kalender. Ieder jaar wordt het publiek uitgedaagd om foto’s in te sturen van wat hen in Groningen beweegt. Uit alle ingezonden foto’s worden er 320 voor de kalender geselecteerd.

“Iedereen kan mee doen”

“Het leuke van de kalender is dat iedereen er aan mee kan doen. Maar ook dat je er iedere dag naar kunt kijken en er een blaadje uit kunt scheuren. In elke foto zit een verhaal. De kalender inspireert en verbindt”, vertelt initiatiefnemer Hent Hamming. Het doel is dat er tenminste 1.000 foto’s van verschillende fotografen ingezonden worden. Deze voorwaarde wordt gesteld om een zo groot mogelijke diversiteit te krijgen. Aan die voorwaarde is inmiddels voldaan omdat er al meer dan 2.000 foto’s zijn ingezonden.

Foto’s voor de editie van 2022 kunnen nog tot 15 augustus worden ingestuurd op deze website. De kalender wordt in oktober gepresenteerd.